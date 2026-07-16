Θερμή εισβολή για λίγες μέρες και μετά... ραγδαία μεταβολή του καιρού!

Σε συνθήκες έντονης ζέστης εισέρχεται από αύριο, Παρασκευή (17/7) η χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική άνοδο και τον υδράργυρο να φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι θερμές αέριες μάζες που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, αφού επηρέασαν την Ιβηρική Χερσόνησο και την Ιταλία, κινούνται πλέον προς την Ελλάδα, προκαλώντας ένα νέο κύμα ζέστης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα θερμό πενθήμερο, κατά τη διάρκεια του οποίου η θερμοκρασία θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η θερμή εισβολή δεν αναμένεται να έχει ομαλή υποχώρηση, καθώς από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται απότομη μεταβολή του καιρού, με την εμφάνιση καταιγίδων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένη ανάγκη για προσοχή λόγω της έντονης εναλλαγής των καιρικών συνθηκών.

Οι ημέρες κορύφωσης της ζέστης και οι περιοχές που θα δοκιμαστούν

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η κορύφωση του κύματος ζέστης μετατίθεται χρονικά, καθώς ενώ αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι η έντονη ζέστη θα περιοριζόταν στο Σαββατοκύριακο, πλέον οι πιο δύσκολες ημέρες αναμένονται την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και σε κλειστές ηπειρωτικές ζώνες, όπου η επίδραση των μελτεμιών θα είναι περιορισμένη. Εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι οι ηπειρωτικές περιοχές της νότιας Ελλάδας, η Κεντρική Μακεδονία, το εσωτερικό της Θεσσαλίας, η Δυτική Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Πελοπόννησος.

Ο καιρός στην Κρήτη

Ο καιρός στην Κρήτη αναμένεται να είναι αίθριος τις επόμενες ημέρες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς.

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