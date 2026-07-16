Αυξήσεις στα ενοίκια: Πότε είναι νόμιμες και πότε μπορεί να αρνηθεί ο ενοικιαστής

Αντιμέτωποι με αιτήματα για αυξήσεις στα ενοίκια βρίσκονται το τελευταίο διάστημα πολλοί ενοικιαστές, καθώς η στεγαστική πίεση και η άνοδος των ζητούμενων τιμών ενισχύουν τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών.

Ωστόσο, μια αύξηση δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς σε κάθε περίπτωση. Όπως διευκρινίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), καθοριστικό ρόλο παίζουν οι όροι του μισθωτηρίου και το κατά πόσο η συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Τι προβλέπει το μισθωτήριο



Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυξήσει το ενοίκιο μόνο εφόσον υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση.

Για παράδειγμα, εάν το μισθωτήριο προβλέπει ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% ή σύνδεση του ενοικίου με κάποιον συγκεκριμένο δείκτη, η αύξηση μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη.

Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει όρος αναπροσαρμογής, ο εκμισθωτής δεν μπορεί να απαιτήσει μονομερώς υψηλότερο ενοίκιο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Ο ενοικιαστής έχει στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα να αρνηθεί την αύξηση και να συνεχίσει να καταβάλλει το ήδη συμφωνημένο ποσό.

Τι αλλάζει μετά τη λήξη της μίσθωσης



Μετά τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει νέο ενοίκιο ως προϋπόθεση για την ανανέωση της σύμβασης.

Ο ενοικιαστής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τη νέα τιμή. Αν, όμως, δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση και να ζητήσει την απόδοση του ακινήτου, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Ανάλογη είναι η κατάσταση όταν η μίσθωση συνεχίζεται σιωπηρά, χωρίς την υπογραφή νέου συμβολαίου. Σύμφωνα με την ΕΕΚΕ, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει διαφορετικό ενοίκιο, αλλά δεν μπορεί να το επιβάλει χωρίς τη συναίνεση του μισθωτή. Διατηρεί, πάντως, το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Πότε θεωρείται ότι ο ενοικιαστής συμφώνησε



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη λεγόμενη σιωπηρή αποδοχή. Εάν ο ενοικιαστής αρχίσει να καταβάλλει το αυξημένο ποσό και συνεχίσει να το πληρώνει για μεγάλο διάστημα χωρίς να διατυπώσει αντίρρηση, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχθηκε τους νέους οικονομικούς όρους.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΚΕ συστήνει κάθε πρόταση αλλαγής του ενοικίου να γίνεται γραπτώς και να αποφεύγονται οι αποκλειστικά προφορικές συμφωνίες.

Οι μισθωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά το συμβόλαιό τους, να ζητούν γραπτή ενημέρωση για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή και να μην αποδέχονται αλλαγές υπό πίεση χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους.

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