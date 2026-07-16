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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο Παγκρήτιο το Ελλάδα-Αγγλία των γυναικών

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
clock 17:39 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντικές αποφάσεις για τις έδρες αγώνων των Εθνικών ομάδων έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, με το Παγκρήτιο Στάδιο να φιλοξενεί μία ακόμη μεγάλη διεθνή αναμέτρηση.  

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο αγώνας Ελλάδα – Αγγλία για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 να διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Παράλληλα, η ΕΠΟ όρισε -υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την UEFA- το Πανθεσσαλικό Στάδιο ως έδρα της αναμέτρησης Ελλάδα – Σερβία για το Nations League, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εθνικής Προπαίδων Κ15 στη νέα αναπτυξιακή διοργάνωση της FIFA, “FIFA U-15 World Cup and Festival 2026”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αζερμπαϊτζάν από τις 22 έως τις 31 Οκτωβρίου.

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