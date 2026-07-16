Κομισιόν: Εγκρίθηκε ελληνικό πακέτο 41 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα – Έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο

Ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 41 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα καλύπτει το 15% του συνολικού κόστους των λιπασμάτων που αγοράστηκαν κατά το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου 2026. Το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος ορίζεται στις 50.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και έχει στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις από τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, την οποία προκαλεί η αύξηση των τιμών των λιπασμάτων.

Η απόφαση της Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του μέτρου από τις ελληνικές αρχές. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να καθοριστούν από την ελληνική κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Σύνδεση των αυξήσεων με την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η ελληνική ενίσχυση εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Το πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν επιχειρήσεις και κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από τις οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης, μεταξύ των οποίων η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ενίσχυση συνδέεται με την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, οι τιμές των οποίων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών.

Το προσωρινό πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κάλυψης μέρους των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων, με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις δαπάνες των επιχειρήσεων. Προβλέπει επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τη χορήγηση μικρότερων ποσών κρατικής ενίσχυσης.

«Αναγκαία και αναλογική» η ενίσχυση

Η Κομισιόν έκρινε ότι το ελληνικό πρόγραμμα πληροί τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς διαθέτει σαφή προϋπολογισμό και παρέχει προσωρινή στήριξη στις επιχειρήσεις της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό, χωρίς να προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό αντίθετες προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Το προσωρινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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