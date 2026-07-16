Οι διευθυντές ξενοδοχείων αναλαμβάνουν δράση για τις ανάρμοστες συμπεριφορές στη δουλειά

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Δράσεις με στόχο την εξασφάλιση ενός σύγχρονου, ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος στα ξενοδοχεία της Κρήτης, θέτει σε εφαρμογή ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας , βρίσκεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση φαινομένων βίας, παρενόχλησης ή οποιασδήποτε μορφής ανάρμοστης συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας.

Τα ξενοδοχεία είναι χώροι όπου η δουλειά είναι απαιτητική και πολύ συχνά πιεστική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά εντάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις κακές συμπεριφορές από προϊστάμενους σε υφιστάμενους, αλλά και μεταξύ του προσωπικού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες, καθώς και θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο Σύλλογος προαναγγέλλει τη στενή συνεργασία του με τις Ενώσεις Ξενοδόχων, τα Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων και όλους τους θεσμικούς φορείς του κλάδου.

Μέσα από αυτό το κοινό μέτωπο, σχεδιάζεται η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες.

Ανοιχτές συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Δράσεις ενίσχυσης της επικοινωνίας για την έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση τυχόν περιστατικών παρενόχλησης ή βίας.

Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή δεν είναι αποσπασματική, αλλά αποτελεί μέρος μιας διαχρονικής προσπάθειας του Συλλόγου για τη συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας στον τουριστικό τομέα.

Μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν την υπεύθυνη ηγεσία, τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό, επιδιώκεται η ουσιαστική θωράκιση των εργαζομένων.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων υπογραμμίζει πως η ίδια η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης βασίζεται στους ανθρώπους της, συνεπώς, η διασφάλιση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί το "κλειδί" για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

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