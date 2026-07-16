Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Γερμανός – Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί του για τον ξυλοδαρμό της 25χρονης

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Ο 27χρονος Γερμανός, που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του μέσα σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας Ηρακλείου αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του, καθώς έκριναν ότι οι ισχυρισμοί που προέβαλε δεν ήταν επαρκείς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί, μεταξύ άλλων, κακουργηματική δίωξη.

Ο κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του και οδηγείται πλέον στη φυλακή.

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