Σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» τη βόρεια Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου.
Βάσει της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στις 15:45, με επίκεντρο 40 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 12,5 χιλιόμετρα.
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