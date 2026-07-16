Γιατί τα μυρμήγκια «εισβάλλουν» στο σπίτι μας κάθε καλοκαίρι -Τι τα προσελκύει και πώς να τα απομακρύνετε

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Το καλοκαίρι, μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες, κάνουν την εμφάνισή τους και τα μυρμήγκια, τα οποία συχνά εισβάλλουν σε κουζίνες, μπαλκόνια και άλλους χώρους του σπιτιού.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η αυξημένη δραστηριότητά τους δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται άμεσα με τη ζέστη και την αναζήτηση τροφής και νερού.

Τα μυρμήγκια είναι εκτόθερμοι οργανισμοί, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματός τους εξαρτάται από το περιβάλλον. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο επιταχύνεται ο μεταβολισμός τους και αυξάνονται οι ανάγκες τους για τροφή.

Παράλληλα, το καλοκαίρι οι αποικίες μεγαλώνουν γρήγορα, με περισσότερα εργατικά μυρμήγκια να βγαίνουν καθημερινά για αναζήτηση πόρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν προσελκύονται μόνο από ψίχουλα ή γλυκά. Ακόμη και λίγες σταγόνες νερού, υπολείμματα τροφών ή η τροφή των κατοικιδίων αρκούν για να οδηγήσουν μια ολόκληρη αποικία μέσα στο σπίτι.

Μόλις ένα μυρμήγκι εντοπίσει πηγή τροφής, αφήνει πίσω του μια φερομονική διαδρομή που ακολουθούν τα υπόλοιπα μέλη της αποικίας.

Πώς να απομακρύνετε τα μυρμήγκια

Η αντιμετώπιση ξεκινά από τον εντοπισμό του σημείου εισόδου. Ένας σχολαστικός καθαρισμός σε πάγκους, δάπεδα και επιφάνειες βοηθά στην απομάκρυνση των φερομονών που οδηγούν τα μυρμήγκια στην τροφή.

Παράλληλα, καλό είναι τα τρόφιμα να αποθηκεύονται σε αεροστεγή δοχεία και να απομακρύνονται άμεσα τα υπολείμματα φαγητού ή ποτών.

Αν το πρόβλημα επιμένει, οι ειδικοί θεωρούν πιο αποτελεσματικά τα δολώματα για μυρμήγκια από τα εντομοκτόνα σπρέι. Τα εργατικά μυρμήγκια μεταφέρουν το δόλωμα στη φωλιά, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται σταδιακά ολόκληρη η αποικία, ενώ τα σπρέι εξοντώνουν συνήθως μόνο τα έντομα που είναι ορατά.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση

Η καλύτερη άμυνα απέναντι στα μυρμήγκια είναι η πρόληψη. Οι ειδικοί συνιστούν να σφραγίζονται μικρές ρωγμές γύρω από πόρτες και παράθυρα, να επισκευάζονται βρύσες που στάζουν και να απομακρύνεται η βλάστηση που ακουμπά στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

Αν τα μυρμήγκια εμφανίζονται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, η προληπτική αντιμετώπιση από την άνοιξη είναι συνήθως πιο αποτελεσματική από την καταπολέμηση μιας ήδη εγκατεστημένης αποικίας.

Εάν, παρά τα μέτρα, η προσβολή συνεχίζεται, οι ειδικοί συνιστούν την παρέμβαση επαγγελματία απεντόμωσης.

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