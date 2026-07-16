ΤΕΕ/ΤΑΚ: Ζητά ενημερωτική ημερίδα για τα Πολεοδομικά Σχέδια της Ανατολικής Κρήτης

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ ζητά τη διοργάνωση ενημερωτικής παρουσίασης για την πορεία εκπόνησης των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην Ανατολική Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον σημαντικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, ζητά πλήρη ενημέρωση για το στάδιο των μελετών, το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και πρόσβαση στο σύνολο του μελετητικού υλικού. Επιπλέον, προτείνει την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης από 35 σε 60 ημέρες, ώστε μηχανικοί, φορείς και πολίτες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις.

Αναλυτικότερα:

Την παρούσα περίοδο εκπονούνται στους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης, με εξαίρεση τους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου και Σητείας τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), ενώ στους τρεις ανωτέρω Δήμους εκπονούνται Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ).

Πρόκειται για τον σημαντικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μέσω των μελετών αυτών θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, τα όρια των οικισμών, οι περιοχές προστασίας, οι ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι κατευθύνσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και πλήθος άλλων ρυθμίσεων που θα επηρεάσουν ουσιαστικά την αναπτυξιακή πορεία κάθε Δήμου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Είναι γνωστό ότι τα ΤΠΣ αποτελούνται από την κύρια πολεοδομική μελέτη, την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ελεγχθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα εγκριθούν με Προεδρικό Διάταγμα. Αντίστοιχα, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου και Σητείας αποτελούν επίσης εργαλεία ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού ιδιαίτερης σημασίας.

Ως Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρούμε ότι η έγκαιρη ενημέρωση των μηχανικών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ουσιαστική συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε επανειλημμένα ζητήσει, μέσω αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, τη διοργάνωση ενημερωτικής παρουσίασης σχετικά με την πρόοδο των μελετών. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, με την αιτιολογία ότι οι ανάδοχοι μελετητές δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Κατανοούμε απολύτως τις συμβατικές υποχρεώσεις των μελετητών και σε καμία περίπτωση δεν ζητούμε την παρουσίαση στοιχείων που δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν ή την πρόωρη δημοσιοποίηση προτάσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτή και θεσμικά αναγκαία η πραγματοποίηση μιας επίσημης ενημερωτικής συνάντησης, κατά την οποία θα παρουσιαστούν:

· η πορεία και το στάδιο εξέλιξης των μελετών,

· η μεθοδολογία και οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού,

· το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης,

· η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση,

· καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι Δήμοι, οι μηχανικοί και οι πολίτες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων.

Παράλληλα, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, να τεθούν στη διάθεση των μηχανικών, των φορέων και των πολιτών το σύνολο των μελετών και των συνοδευτικών τεχνικών στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο των ΤΠΣ και ΕΠΣ, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης και ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία. Μόνο με την πλήρη δημοσιοποίηση του συνόλου του μελετητικού υλικού είναι δυνατόν να διαμορφωθούν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, διασφαλίζοντας ότι η δημόσια διαβούλευση θα έχει ουσιαστικό και όχι τυπικό χαρακτήρα.

Η ενημέρωση αυτή όχι μόνο δεν αντίκειται στις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων, αλλά αντιθέτως ενισχύει τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα και την κοινωνική αποδοχή ενός σχεδιασμού που θα καθορίσει την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Ανατολικής Κρήτης για τις επόμενες δεκαετίες.

Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας ή σύσκεψης εργασίας, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων υπηρεσιών, των αναδόχων των μελετών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα, προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση πριν από την έναρξη της επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης.

Επιπλέον, αιτούμαστε την παράταση της προβλεπόμενης διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης από τριάντα πέντε (35) σε εξήντα (60) ημέρες. Το εύρος, η πολυπλοκότητα και η ιδιαίτερη σημασία των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων καθιστούν ανεπαρκές το ισχύον χρονικό διάστημα για την ολοκληρωμένη μελέτη του συνόλου των στοιχείων και την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων από τους μηχανικούς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους παραγωγικούς φορείς και τους πολίτες. Η παράταση αυτή θα ενισχύσει την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας και θα συμβάλει στη διαμόρφωση πληρέστερων και ευρύτερα αποδεκτών τελικών σχεδιασμών.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, δηλώνει τη διαθεσιμότητά του να συμβάλει ενεργά στη διοργάνωση της συνάντησης και στην ουσιαστική ενημέρωση των μηχανικών και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού που θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της Ανατολικής Κρήτης.

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