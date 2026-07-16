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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Επέστρεψε στον Ηρόδοτο ο Καρλής

καρλησ
clock 17:54 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ηρόδοτος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Καρλή για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 για την Γ Εθνική μπάσκετ.

«Ο Μιχάλης έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις ακαδημίες του Ηροδότου, πριν συνεχίσει την πορεία του σε υψηλότερο επίπεδο, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στη μέχρι σήμερα διαδρομή του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τη φανέλα της Α.Ε.Κ., ενώ αγωνίστηκε με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, τον Αστέρα Τέμενης, τον Ν.Ο. Σαρωνίδας, τη Δόξα Πύρρου Άρτας, καθώς και τους Raiffeisen Dornbirn Lions στο πρωτάθλημα της Αυστρίας.»αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου

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