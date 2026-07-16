Airbnb: Δικαστική απόφαση βάζει «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες

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Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας.

Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει τη θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη λειτουργία διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για τα Airbnb

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εξετάζοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας, έκρινε ότι η χρήση διαμερίσματος για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής όταν αυτός προβλέπει ρητά ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας έχει ισχύ νόμου στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών και δεσμεύει όλους τους ιδιοκτήτες.

Οι καταγγελίες των ενοίκων

Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή, η εταιρεία που διαχειριζόταν το διαμέρισμα το είχε καταχωρίσει σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το καλοκαίρι του 2025.

Οι ένοικοι κατήγγειλαν ότι οι συνεχείς αφίξεις επισκεπτών προκαλούσαν:

έντονη φασαρία ακόμη και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας,

αυξημένη φθορά στους κοινόχρηστους χώρους,

προβλήματα ασφάλειας λόγω της συνεχούς εισόδου αγνώστων στην πολυκατοικία,

διατάραξη της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων.

Γιατί το δικαστήριο έκρινε παράνομη τη χρήση

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν υπήρχαν όταν συντάχθηκαν οι περισσότεροι κανονισμοί πολυκατοικιών.

Ωστόσο, έκρινε πως η πρόθεση των συνιδιοκτητών ήταν να αποκλείσουν κάθε χρήση που προσομοιάζει σε ξενοδοχειακή δραστηριότητα ή προκαλεί αυξημένη κίνηση επισκεπτών και όχληση στους υπόλοιπους ενοίκους.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb εμπίπτουν στην απαγόρευση.

Τι προβλέπει η απόφαση

Το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία:

να διακόψει τη λειτουργία του διαμερίσματος ως καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης,

να μην επαναλάβει αντίστοιχη χρήση στο μέλλον,

ενώ προβλέπεται και χρηματική ποινή σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης.

Έρχεται νέος νόμος για τις πολυκατοικίες

Η απόφαση εκδόθηκε ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος καθεστώτος, που βασίζεται σε νόμο του 1929.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει τις προτάσεις της μέσα στο 2026.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

νέοι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις,

ρυθμίσεις για τα κοινόχρηστα,

λήψη αποφάσεων στις πολυκατοικίες με πλειοψηφία 51% των ιδιοκτητών,

απλούστευση των κανόνων για οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Τι σημαίνει η απόφαση για τους ιδιοκτήτες Airbnb

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αποτελεί σημαντικό προηγούμενο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα τα ακίνητά τους μέσω Airbnb όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει χρήσεις διαφορετικές από την κατοικία.

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