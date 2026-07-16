Τροχαία σε Χαλκιδική και Λέσβο: Πώς έγιναν οι τραγωδίες με τους 5 νεκρούς (βίντεο)

Στη Χαλκιδική, μια οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε σε φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, περίπου στις 18:20, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας συγκρούστηκε μετωπικά με το βυτιοφόρο, προκαλώντας μια σφοδρότατη πρόσκρουση. Από τη σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις έξι μηνών κόρη τους.

Ο 35χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διακομίστηκε και το 7χρονο παιδί της οικογένειας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 35χρονος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε τρεις νεκρούς. Το 7χρονο παιδί, που φέρει επίσης σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, ενώ ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε.

Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο στη Λέσβο

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λέσβο, με θύματα δύο γυναίκες. Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μόλις πριν από έναν μήνα είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους ένας 18χρονος και ένας 16χρονος σε άλλο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Πηγή φωτογραφίας: nealesvou.gr

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