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ΚΡΗΤΗ

ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Ανοιχτή εκδήλωση στη Χερσόνησο για το Χωροταξικό του Τουρισμού

Χανιά
clock 08:12 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Τ.Ο. Χερσονήσου διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χερσονήσου.

Αναλυτικά:

H Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε συνεργασία με την Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.) Χερσονήσου, σας προσκαλεί σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

«Το Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού και οι Προκλήσεις για την Επόμενη Μέρα»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χερσονήσου.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός του τουρισμού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον της Κρήτης και ιδιαίτερα του Δήμου Χερσονήσου. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ισόρροπη ανάπτυξη, οι σύγχρονες υποδομές και η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών προϋποθέτουν έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό.

Ομιλητές:

· Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Δήμαρχος Χερσονήσου.

· Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου και Υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

· Γιώργος Ταβερναράκης, Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ).

· Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης και Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ελένη Μαραγκάκη, Γραμματέας της Τ.Ο. Χερσονήσου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων από τον τουρισμό, τους παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

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