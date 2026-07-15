Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη μία ημέρα πριν από τον θάνατό της

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Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, άφησε πίσω της ένα σπουδαίο έργο. Η Βίλμα Τσακίρη αποκάλυψε πως λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό της είχαν επικοινωνήσει και αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνομιλία.

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας το μήνυμα που της έστειλε χθες πρωί Τρίτης 14 Ιουλίου.

«Χθες το πρωί μου έγραψες… “Ματάρες μου”… και σήμερα το πρωί έκλεισαν τα ματάκια σου! Αϊ στο καλό Μάρω μου!», έγραψε χαρακτηριστικά

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