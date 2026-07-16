Σοκ στο PlayStation: Αγωγή-μαμούθ €435 εκατ. μετά το «τέλος» στους δίσκους!

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Η Sony είναι πράγματι αντιμέτωπη με μια τεράστια αγωγή ύψους 435 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 457 εκατομμύρια δολάρια), η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας να καταργήσει οριστικά τους φυσικούς δίσκους (retail παιχνίδια) για το PlayStation.

Η νομική αυτή κίνηση αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για το μέλλον της κονσόλας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στην παγκόσμια gaming κοινότητα.

Ποιος κινείται δικαστικά εναντίον της Sony;

Η αγωγή κατατέθηκε από την ολλανδική οργάνωση προστασίας καταναλωτών Stichting Massaschade & Consument (SM&C), εκπροσωπώντας περίπου 1,7 εκατομμύρια κατόχους PlayStation στην Ολλανδία.

Γιατί η κατάργηση των δίσκων «έκαψε» τη Sony;

Η αγωγή είχε αρχικά ξεκινήσει με επίκεντρο το μονοπώλιο του PlayStation Store και την προμήθεια 30% ("Sony tax") που κρατάει η εταιρεία σε κάθε ψηφιακή αγορά, οδηγώντας σε τεχνητά υψηλές τιμές.

Ωστόσο, η απόφαση της Sony να σταματήσει την παραγωγή φυσικών δίσκων από τον Ιανουάριο του 2028 λειτούργησε ως καταλύτης:

Καταστροφή της υπερασπιστικής γραμμής: Μέχρι τώρα, η Sony αμυνόταν στις κατηγορίες περί μονοπωλίου λέγοντας ότι «αν οι καταναλωτές θεωρούν ακριβό το ψηφιακό κατάστημα, μπορούν να αγοράσουν φυσικά δισκάκια από retail καταστήματα». Με την κατάργηση των δίσκων, η ίδια η Sony κατέρριψε το δικό της επιχείρημα. [1, 2]

Θάνατος της δεύτερης χέρι αγοράς: Χωρίς δίσκους, εξαφανίζεται πλήρως η αγορά μεταχειρισμένων παιχνιδιών, η οποία επέτρεπε στους παίκτες να παίζουν οικονομικά.

Απόλυτος έλεγχος τιμών: Από το 2028, η Sony θα είναι η μοναδική που θα ορίζει πόσο κοστίζει ένα παιχνίδι, στερώντας από τους καταναλωτές κάθε εναλλακτική επιλογή.

Οι αντιδράσεις των Gamers

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει «ψηφιακή εξέγερση». Ήδη ένα online ψήφισμα (petition) ενάντια στην κατάργηση των δίσκων έχει ξεπεράσει τις 300.000 υπογραφές, ενώ χιλιάδες χρήστες ακυρώνουν τις συνδρομές τους στο PlayStation Plus ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Παράλληλα, νομικοί φορείς και σε άλλες χώρες (όπως το Μεξικό) εξετάζουν παρόμοιες αντιμονοπωλιακές προσφυγές

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