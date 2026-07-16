Τραγωδία στη Γεωργιούπολη - Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

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Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γεωργιούπολη Χανίων, όπου ένας 64χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων ότι 64χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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