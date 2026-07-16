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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα προγράμματα «Εξοικονομώ»

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clock 17:25 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πρόσθετο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεών τους αποκτούν δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξασφάλισε πρόσθετους πόρους πέραν των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η απόφαση, όπως αναφέρουν πηγές των δύο υπουργείων, ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη συμμετοχή που κατέγραψαν τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, προχώρησαν σε έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση εγκεκριμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

  • έχει πραγματοποιηθεί, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα, μεταφορά πόρων προς τους αναδόχους-προμηθευτές (δηλαδή έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές),
  • η αίτηση βρίσκεται σε καθεστώς διαδοχής.

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», η παράταση αφορά και εγκεκριμένες αιτήσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες έως τις 17 Ιουλίου, με την ίδια καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ σε ενεργειακές αναβαθμίσεις

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπήρξε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη μεγαλύτερη δέσμη προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», πάνω από 100.000 δικαιούχοι προχώρησαν σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ενώ μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα» ενισχύθηκαν πάνω από 93.000 δικαιούχοι. Συνολικά διατέθηκαν πόροι που υπερβαίνουν το 1,4 δισ. ευρώ.

Από τα δύο υπουργεία τονίζεται ότι η στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει προτεραιότητα, με στόχο περισσότερα ελληνικά σπίτια να γίνουν πιο σύγχρονα, οικονομικά βιώσιμα και ανθεκτικά στις ενεργειακές προκλήσεις.

Πηγή: moneyreview.gr

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