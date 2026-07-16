Κλειστό το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο: Θα «σπρώξουν» τη θάλασσα 30 μέτρα πίσω

Σε μια πρωτοποριακή τεχνική παρέμβαση προχωρούν οι αρχές στη Ζάκυνθο, προκειμένου να διασώσουν το διάσημο αξιοθέατο «Ναυάγιο», επεκτείνοντας την ακτή κατά 30 μέτρα.

Το «Ναυάγιο της Ζακύνθου», που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού τουρισμού, βρίσκεται αντιμέτωπο με τη φθορά του χρόνου, τη θαλασσοταραχή και την έντονη γεωλογική αστάθεια των επιβλητικών λευκών βράχων που το περιβάλλουν.

Για να αποτραπεί η ολοκληρωτική καταστροφή του ιστορικού σκαριού «Παναγιώτης», το οποίο προσάραξε στην απομονωμένη ακτή τον Οκτώβριο του 1980, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός εντυπωσιακού σχεδίου τεχνητής πρόσχωσης.Σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο, στην παραλία θα μεταφερθούν και θα στρωθούν 45.000 κυβικά μέτρα χαλικιού, «σπρώχνοντας»ουσιαστικά τη θάλασσα κατά 30 μέτρα πίσω.

Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται σημαντικά η απόσταση του πλοίου από το νερό (η οποία σήμερα είναι περίπου 25 μέτρα), θωρακίζοντάς το από τη διάβρωση του κύματος και επιτρέποντας στα εξειδικευμένα συνεργεία να ξεκινήσουν με ασφάλεια τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μεταλλικού σκελετού του. Παράλληλα με τα έργα, η παραλία θα παραμείνει «κλειδωμένη» για τους λουόμενους και τα σκάφη αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, και συγκεκριμένα έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η καθολική απαγόρευση κρίθηκε επιβεβλημένη από τις ελληνικές αρχές, κατόπιν εισηγήσεων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τον κίνδυνο απρόβλεπτων κατολισθήσεων, συνεχίζοντας το ιστορικό των αποκλεισμών που ξεκίνησε μετά τη μεγάλη κατάρρευση βράχων τον Σεπτέμβριο του 2018 (που προκάλεσε μικρό τσουνάμι και επτά τραυματισμούς) και συνεχίστηκε με τον σεισμό των 5,4 Ρίχτερ τον Σεπτέμβριο του 2022. Πλέον, η μαγευτική παραλία είναι προσβάσιμη μόνο για φωτογράφιση από το ειδικά διαμορφωμένο πλάτωμα στην κορυφή του γκρεμού, ενώ στους παραβάτες που επιχειρούν να προσεγγίσουν την ακτή διά θαλάσσης επιβάλλονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα.

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