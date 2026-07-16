ΗΠΑ: Συναγερμός από την επανεμφάνιση του «Κοντέντερ»

Συναγερμός επικρατεί στις ΗΠΑ, καθώς επανεμφανίστηκε μετά από μήνες ο «Κοντέντερ», ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει εντοπιστεί ποτέ στον Ατλαντικό. Ο «Κοντέντερ» είχε εντοπιστεί τελευταία φορά τον Απρίλιο στη Βόρεια Καρολίνα.

Από τότε είχαν χαθεί τα ίχνη του, μέχρι πριν λίγες μέρες. Το GPS που του έχει προσαρτηθεί στο πτερύγιο χτύπησε ξανά την Παρασκευή. Το σήμα ήταν ασθενές και δεν έχει γίνει εφικτό να εντοπιστεί η ακριβής θέση του.

Όμως φαίνεται ότι κατευθύνεται προς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Μασαχουσέτη και τον Ανατολικό Καναδά.

Ζεστά νερά και άφθονη τροφή

«Τα νερά αυτών των δύο περιοχών έχουν άνετες θερμοκρασίες και άφθονη τροφή, ιδιαίτερα φώκιες και μεγάλα ψάρια» δήλωσε στη «Sun» εκπρόσωπος του Ocearch, οργάνωσης που ασχολείται με την παρακολούθηση καρχαριών. Η πορεία αυτή είναι συνήθεις για τους λευκούς καρχαρίες του Βόρειου Ατλαντικού την περίοδο του καλοκαιριού.

Ο «Κοντέντερ» έχει μήκος 4,5 μέτρων και βάρος 770 κιλών και το όνομά του σημαίνει «διεκδικητής». Η Ocearch τον εντόπισε για πρώτη φορά το Ιανουάριο του 2025 ανοικτά των ακτών της Τζόρτζια και της Φλόριντα. Πιστεύεται ότι είναι περίπου 30 ετών, στην αρχή δηλαδή της αναπαραγωγικής του περιόδου.

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