ΟΦΗ: Θλίψη για την απώλεια του Αντώνη Γωνιανάκη – ''Υπηρέτησε με αφοσίωση την ομάδα''





Πένθος στην οικογένεια του ΟΦΗ, η οποία αποχαιρετά τον Αντώνη Γωνιανάκη, έναν άνθρωπο που συνδέθηκε άρρηκτα με την καθημερινότητα και την ιστορία του συλλόγου. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

Η οικογένεια του ΟΦΗ θρηνεί την απώλεια του Αντώνη Γωνιανάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών.

Ένας άνθρωπος που “υπηρέτησε” για πολλά χρόνια τον ΟΦΗ με αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία αλλά και την καθημερινότητα της ομάδας μας τόσο στο Γεντί Κουλέ, όσο στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Η προσφορά και η παρουσία του θα παραμείνουν στη μνήμη όλων.

Σύσσωμη η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.