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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου σε Πολάκη: Δεν απαντώ σε «κύκλους» – Θα είμαι υποψήφια για πρόεδρος της Κ.Ο.

ρένα δούρου
clock 14:30 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Δεν απαντώ σε κύκλους», σχολίασε η Ρένα Δούρου με αφορμή όσα ανέφεραν κύκλοι του Παύλου Πολάκη που ζήτησαν να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσοι και όσες παρακολουθούν τον τρόπο, με τον οποίο δίνω τον αγώνα μου μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Μου φαίνεται και κάπως» ανέφερε συγκεκριμένα η κ. Δούρου, μιλώντας στο Mega news.

«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και τους αγωνιστές. Σε κουβέντες συντρόφων και συντροφισσών, ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε η Ρένα Δούρου.

«Θα είμαι υποψήφια»

«Είμαστε ήδη σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό και όχι το εγωιστικό. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα για τη δύσκολη μάχη στην Περιφέρεια Αττικής, μια υποψηφιότητα που αρνούνταν όλοι. Μπήκα μπροστά γιατί υπήρχε ανάγκη. Παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική μου έδρα, ενώ μπορούσα να μην το κάνω και για πρώτη φορά πετύχαμε μια νίκη της Αριστεράς στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας», συνέχισε.

«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μέρα τη μέρα αλλάζει», ξεκαθάρισε.

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