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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκάλεσε «χοντρή» την ανιψιά της και συνελήφθη για body shaming

βιασμός
clock 14:26 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξέφυγε η κατάσταση σε μία οικογένεια στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου και έφτασε μέχρι και τη σύλληψη γυναίκας μετά από φραστική επίθεση σε βάρος της ανιψιάς της.

Το περιστατικό, που ξεκίνησε ως μια προσωπική αντιπαράθεση, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, με τις αρχές να ενεργοποιούν τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο συγγενείς βρέθηκαν σε έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια του καυγά η θεία απηύθυνε υβριστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την ανιψιά της. Μεταξύ άλλων, τη χαρακτήρισε ως «χοντρή», στοχοποιώντας την εξωτερική της εμφάνιση.

Η ανιψιά, αρνούμενη να ανεχτεί τη συμπεριφορά αυτή, μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού, όπου υπέβαλε επίσημη μήνυση εις βάρος της θείας της και στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Η καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε ως μια απλή οικογενειακή διένεξη. Μετά την ενημέρωση των δικαστικών αρχών, υπήρξε άμεση κινητοποίηση.

Με ρητή εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη αμέσως στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε κρίθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς αφορούσαν προσβολή και διακριτική μεταχείριση με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά (body shaming). Αυτή τη στιγμή, η συλληφθείσα παραμένει υπό κράτηση στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της και να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση στην τοπική κοινωνία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις αυστηρές συνέπειες που μπορεί να έχει πλέον η χρήση υποτιμητικών και ρατσιστικών χαρακτηρισμών στην καθημερινότητα.

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