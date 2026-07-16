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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Μαθαίνει σήμερα το πρόγραμμα της νέας Super League - Στις 21:00 η κλήρωση

ΚΛΗΡΩΣΗ
clock 12:52 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η νέα αγωνιστική σεζόν της Super League ξεκινά και επίσημα σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, με την κλήρωση του πρωταθλήματος για την περίοδο 2026-2027.

Ο ΟΦΗ θα μάθει το πρόγραμμα των αγώνων του και τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του στη νέα διοργάνωση, με το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια της Nova, το YouTube της Super League, καθώς και από τις επίσημες ψηφιακές πλατφόρμες της διοργανώτριας αρχής.

Η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου,  λίγες ημέρες μετά την πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΟΦΗ για τα play offs του Europa League (20 και 27/8).

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