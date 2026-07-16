Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ: Bολές κατά Τσίπρα για τις ανεξαρτητοποιήσεις – «Να παραδώσουν τις έδρες όσοι αποχώρησαν»

Το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, σχολιάζουν πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ρόλο συλλογικής ηγεσίας μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων του κόμματος.

«Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες» αναφέρουν οι εν λόγω πηγές και προσθέτουν: «Oι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Οι ίδιες πηγές απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα: «Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές;».

Σημειώνουν ακόμη: «Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν αυτό που παρουσιάστηκε ως "ατομική στάση ευθύνης" ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης».

Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι «η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων». Τέλος, οι ίδιες πηγές απευθύνουν «ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους όσοι αποχώρησαν εξαιτίας του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης και της παρατεταμένης κρίσης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι».

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