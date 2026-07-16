ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε (και) η Πόπη Τσαπανίδου

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Την ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου.

Συγκεκριμένα, η Πόπη Τσαπανίδου γνωστοποίησε την απόφασή της με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, σήμερα, Πέμπτη (16/07)

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκηςκαι η βουλευτής Τρικκάλων αποχώρησαν χθεςαπό την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος.

Στήνονται κάλπες στον ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου (18/7)

Το πρωί του Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 9:00 αναμένεται να στηθούν κάλπες στη Βουλή για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της ΚΟ, στην οποία συμμετείχαν μόλις επτά βουλευτές.

Η συνεδρίαση, η οποία εξέλεξε νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Γιάννη Αμανατίδη, πραγματοποιήθηκε εν μέσω πρωτοφανούς κύματος αποχωρήσεων και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη νέου προέδρου.

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