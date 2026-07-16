Ηράκλειο: Τα φράγματα γέμισαν, αλλά το πρόβλημα της υφαλμύρωσης παραμένει

Τα γεμάτα φράγματα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα δημιούργησαν την προσδοκία ότι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης του νερού ύδρευσης στο Ηράκλειο θα υποχωρούσε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του νέου κύκλου ποιοτικού ελέγχου δείχνουν ότι η εικόνα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι το νερό του δικτύου εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη αλατότητα σε σημαντικό αριθμό σημείων, γεγονός που δείχνει ότι η υφαλμύρωση παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα για την υδροδότηση της πόλης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις και τις αναλύσεις του Χημικού – Οινολογικού Εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, δεν διαπιστώνεται ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του νερού σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους παρακολούθησης, παρά τη σημαντική ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής.

Ο νέος κύκλος δειγματοληψιών πραγματοποιήθηκε από τις 11 Μαΐου έως τις 3 Ιουλίου 2026. Συνολικά συλλέχθηκαν πενήντα ένα δείγματα, από τα οποία σαράντα εννέα προέρχονται από το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου και δύο από την περιοχή του Γαζίου. Τα σημεία δειγματοληψίας επιλέχθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτική κάλυψη του δικτύου ύδρευσης και να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους προηγούμενους κύκλους ελέγχου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Υπερβάσεις της παραμετρικής τιμής των χλωριούχων (250 mg/L) εξακολουθούν να καταγράφονται στις περιοχές Ατσαλένιο, Θέρισσος, Κορώνη Μαγαρά, Τρία Πεύκα, Μετόχι Παπά Τίτου, Πατέλες, Πόρος, Μεσαμπελιές, Μπεντεβή, καθώς και σε τμήματα του κέντρου του Ηρακλείου. Στις περιοχές αυτές το διανεμόμενο νερό δεν συμμορφώνεται με το όριο της τιμής χλωριούχων που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους κύκλους δειγματοληψιών, σε αρκετές θέσεις όπου είχαν καταγραφεί υπερβάσεις των χλωριούχων παρατηρήθηκε αισθητή μείωση των συγκεντρώσεων, με αποτέλεσμα την επαναφορά των τιμών εντός των προβλεπόμενων ορίων. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις του Μαρτίου 2026 συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη, γεγονός που προκάλεσε προσωρινή ταπείνωση των συγκεντρώσεων χλωριούχων στις υδροληψίες που τροφοδοτούν το δίκτυο ύδρευσης».

Όπως και στις προηγούμενες δημοσιεύσεις, η γεωγραφική κατανομή των σημείων δειγματοληψίας αποτυπώνεται σε χάρτη του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, με υπόβαθρο την εφαρμογή Google Maps. Τα σημεία στα οποία διαπιστώθηκε ακατάλληλο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια η χωρική κατανομή των προβλημάτων που καταγράφηκαν.

Στον ίδιο χάρτη παρουσιάζεται επίσης η θέση του Αλμυρού ποταμού, στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου, καθώς και οι ποιοτικές μετρήσεις του νερού που εκρέει στη θάλασσα. Η παράλληλη παρουσίαση των δεδομένων του Αλμυρού και των αποτελεσμάτων του δικτύου ύδρευσης επιτρέπει την πληρέστερη αξιολόγηση της εξέλιξης της υφαλμύρωσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Ο νέος κύκλος μετρήσεων επιβεβαιώνει ότι, παρά την πλήρωση των φραγμάτων και τη σημαντική βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών, το πρόβλημα της υφαλμύρωσης στο δίκτυο ύδρευσης του Ηρακλείου εξακολουθεί να υφίσταται. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και για τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις μετρήσεις

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