Μάρω Κοντού: Η τελευταία της επιθυμία πριν φύγει από τη ζωή

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού θα ειπωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

H σπουδαία ηθοποιός είχε εκφράσει μία ιδιαίτερα συμβολική τελευταία επιθυμία στον στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η Μάρω Κοντού του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Μια λιτή, αλλά βαθιά ανθρώπινη επιθυμία, που αποτυπώνει τη σχέση που είχε με τους φίλους της και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να τη θυμούνται: σαν να μην έφυγε ποτέ πραγματικά από το τραπέζι της ζωής.

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