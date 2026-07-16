Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Τον πρόλαβαν στο παρά ένα

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Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ένας 81χρονος σε περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας έστειλε χθες το πρωί, ένα μήνυμα σε φίλο του, όπου έγραφε ότι είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο φίλος του ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου και οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του ηλικιωμένου, όπου βρήκαν ένα σημείωμα στο οποίο αναφερόταν το σημείο όπου θα έκοβε το νήμα της ζωής του.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν εκεί και βρήκαν αιμόφυρτο τον 81χρονο, τραυματισμένο από κυνηγετική καραμπίνα. Εκλήθη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο ηλικιωμένος διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου, και νοσηλεύεται στην Θωρακοχειρουργική Κλινική.

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