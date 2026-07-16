Πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπυρώσεις - Σύλληψη 35χρονου για εργασίες με τροχό

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Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μια δραματική, ολονύχτια μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τους ισχυρούς ανέμους, που προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Το πύρινο μέτωπο απείλησε κατοικημένες περιοχές. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από αγροτοδασική έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ριπών ανέμου που έφταναν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση του 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά να εκκενώσουν προληπτικά τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, η κινητοποίηση ήταν γιγαντιαία. Επιχείρησαν 11 εναέρια μέσα (αεροσκάφη και ελικόπτερα), τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

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Μόλις καθηλώθηκαν τα εναέρια μέσα, το βάρος έπεσε στις επίγειες δυνάμεις. Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, με 24 πυροσβεστικά οχήματα και με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, δεκάδων υδροφόρων των ΟΤΑ και εθελοντών, δημιούργησαν αναχώματα και αντιμετώπισαν δεκάδες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις μέσα στο σκοτάδι.

Παράλληλα με την κατάσβεση, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη ενός 35χρονου ημεδαπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου, κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες (χρήση τροχού κοπής μετάλλων) σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε βαρύ διοικητικό πρόστιμο, ενώ σήμερα οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες.

H φωτιά έκανε στάχτη ζώα, καλλιέργειες και γεωτρήσεις.

Μάχη με νέες αναζωπυρώσεις

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τη διαβροχή της περιμέτρου και την εξάλειψη μικροεστιών.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε είδους ύποπτη εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και σήμερα Πέμπτη 16.07.26 όλες οι ΠΕ της Κρήτης βρίσκονται σε "πορτοκαλί" συναγερμό.

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