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ΚΡΗΤΗ

Αντιδράσεις στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τους στύλους του ίντερνετ – «Θέλουμε υπογειοποίηση, όχι εναέρια καλώδια»

έργα
clock 21:12 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εικόνες από τη δεκαετία του 60 και του 70 όταν συνεργεία της ΔΕΗ γυρνούσαν τότε τα χωριά και «φύτευαν» στύλους στο πλαίσιο του εξηλεκτρισμού της υπαίθρου, ήρθαν στο νου των κατοίκων των χωριών του δήμου Μινώα Πεδιάδος όταν είδαν το ίδιο σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Αυτή τη φορά δεν θα έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά το ίντερνετ. Σε μια περίοδο που πόλεις και χωριά επιδιώκουν την υπογειοποίηση των καλωδίων, το συνεργείο που εμφανίστηκε στα χωριά του δήμου Μινώα Πεδιάδος, τοποθετεί στύλους και εναέρια καλώδια που είναι «ένα παρωχημένο και αποκρουστικό θέαμα» όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Δεν είναι αυτός σεβασμός στην ιστορία και στον πολιτισμό μας, όταν παντού στον σύγχρονο κόσμο, στην χώρα μας γίνονται υπογειοποίησης συνδέσεων ρεύματος ,ίντερνετ, τηλεφώνου, κλπ"

έργα
έργα

Σε χθεσινές εργασίες στην κοινότητα Ινίου η αρχική απορία των ανυποψίαστων κατοίκων βλέποντας τα συνεργεία να σκάβουν και να φυτεύουν στύλους, μετατράπηκε σε αγανάκτηση και οργή όταν οι άνθρωποι των συνεργείων απειλητικά τους απάντησαν: "έχουμε εντολή και όλες τις άδειες να προχωρήσουμε, διαφορετικά σταματάμε το έργο και δεν θα έχετε Ίντερνετ. Θα πάμε σε άλλες περιοχές να δουλέψουμε. "Επίσης οι κάτοικοι διαμαρτύρονται καθώς οι άνθρωποι του συνεργείου επιπλέον θέλησαν να υποτιμήσουν την νοημοσύνη τους, λέγοντας τους ότι κάνουν τις εναέριες συνδέσεις λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους. "Μα αν είναι δυνατόν να εκστομίζουν τέτοιες αστείες δικαιολογίες την στιγμή που φαίνεται και οι πάντες γνωρίζουν ότι το χωριό μας είναι σε επίπεδο, ομαλό μέρος. Δεν είναι σε καμία απόκρημνη κορφή που ίσως να χρειάζονται στύλοι» έλεγαν.

έργα

Πάντως η προκλητική-απειλητική απάντηση του συνεργείου φόρτισε περαιτέρω το κλίμα, ενώ κάτοικοι επικοινώνησαν με εκπροσώπους και φορείς της κοινότητας και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου απ' όπου έλαβαν την απάντηση ότι από τον Δήμο έχει δοθεί άδεια μόνο για υπογειοποίηση. Ύστερα απ' όλα αυτά οι κάτοικοι ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και του Δήμου να εξετάσουν αν τηρείται η νομιμότητα όσο αφορά τις άδειες, όπως και το σχέδιο εφαρμογής των δρομολογουμένων εργασιών των συνεργείων στα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου.

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