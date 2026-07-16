Super League: Το καλαντάρι 2026-27 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο

Λίγες ώρες πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος (21:00), η Super League γνωστοποίησε το συνολικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-27, καθώς και το συνολικό καλαντάρι της ποδοσφαιρικής χρονιάς.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στη διαφορά συγκριτικά με την περασμένη η οποία αφορά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αντίθετα με τη σεζόν 2025-26, το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης θα διεξαχθεί μετά το τέλος των πλέι οφ.
Αυτό συνέβη επειδή πέρυσι ο ΟΦΗ στέφθηκε Κυπελλούχος στις 25 Απριλίου, οπότε οι ευρωπαϊκές θέσεις κρίθηκαν αμετάκλητα και οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της διαδικασίας για τις θέσεις 5-8 έχασαν κάθε νόημα κι ενδιαφέρον.
Η αγωνιστική δράση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου.
Τα πλέι οφ θα ξεκινήσουν στις 3 Απριλίου και θα περατωθούν στις 16 Μαΐου, ενώ τα πλέι άουτ θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου, με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα (22/5).
Η πρώτη διακοπή θα γίνει στις 20 Σεπτέμβρη, μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές επειδή η Εθνική θα έχει υποχρεώσεις στο Nations League.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου
2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου
3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου
4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου
6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου
7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου
8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου
9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου
10η αγωνιστική: 23 Μαΐου
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
1η φάση: 17-18-19 Αυγούστου
League Phase:
1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου
2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου
3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου
4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου
5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου
Πλέι οφ (για τις ομάδες 5-12, μονά παιχνίδια)
Προημιτελικά (μονά παιχνίδια)
22-23 Δεκεμβρίου
Ημιτελικά
Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου
Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου
Τελικός
22 Μαΐου