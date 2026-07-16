Super League: Το καλαντάρι 2026-27 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο

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Λίγες ώρες πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος (21:00), η Super League γνωστοποίησε το συνολικό πρόγραμμα για την περίοδο 2026-27, καθώς και το συνολικό καλαντάρι της ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Η πρώτη παρατήρηση αφορά στη διαφορά συγκριτικά με την περασμένη η οποία αφορά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αντίθετα με τη σεζόν 2025-26, το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης θα διεξαχθεί μετά το τέλος των πλέι οφ.

Αυτό συνέβη επειδή πέρυσι ο ΟΦΗ στέφθηκε Κυπελλούχος στις 25 Απριλίου, οπότε οι ευρωπαϊκές θέσεις κρίθηκαν αμετάκλητα και οι τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της διαδικασίας για τις θέσεις 5-8 έχασαν κάθε νόημα κι ενδιαφέρον.

Η αγωνιστική δράση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου.

Τα πλέι οφ θα ξεκινήσουν στις 3 Απριλίου και θα περατωθούν στις 16 Μαΐου, ενώ τα πλέι άουτ θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαΐου, με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα (22/5).

Η πρώτη διακοπή θα γίνει στις 20 Σεπτέμβρη, μετά από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές επειδή η Εθνική θα έχει υποχρεώσεις στο Nations League.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ



1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου



2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου



3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου



4η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου



5η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου



6η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ



1η αγωνιστική: 3-4 Απριλίου



2η αγωνιστική: 10-11 Απριλίου



3η αγωνιστική: 17-18 Απριλίου



4η αγωνιστική: 20-22 Απριλίου



5η αγωνιστική: 24-25 Απριλίου



6η αγωνιστική: 4-6 Μαΐου



7η αγωνιστική: 8-9 Μαΐου



8η αγωνιστική: 15-16 Μαΐου



9η αγωνιστική: 18-20 Μαΐου



10η αγωνιστική: 23 Μαΐου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ



1η φάση: 17-18-19 Αυγούστου

League Phase:



1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου



2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου



3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου



4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου



5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου



Πλέι οφ (για τις ομάδες 5-12, μονά παιχνίδια)

Προημιτελικά (μονά παιχνίδια)



22-23 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά



Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου



Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός



22 Μαΐου