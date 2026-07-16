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ΕΛΛΑΔΑ

Οκτώ άτομα επιτέθηκαν σε 30χρονο και του άρπαξαν το τσαντάκι

βία - ξυλοδαρμός
clock 21:14 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άγρια επίθεση από ομάδα οκτώ ατόμων δέχθηκε ένας 30χρονος το βράδυ της Τρίτης στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με τους δράστες να τον ξυλοκοπούν και να του αφαιρούν προσωπικά αντικείμενα.

Το άγριο περιστατικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο και κομμάτι ξύλου. Από το χτύπημα, το θύμα τραυματίστηκε στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες του αφαίρεσαν το τσαντάκι που είχε μαζί του, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη τεσσάρων 23χρονων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο θύμα το τσαντάκι με το περιεχόμενό του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών που συμμετείχαν στο περιστατικό.

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