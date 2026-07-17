Σύλλογος Ερευνητών και Εργαζομένων ΙΤΕ: Οργή και κινητοποιήσεις για το τροχαίο στον δρόμο - καρμανιόλα

Ο Σύλλογος Ερευνητών/τριών Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, εξέδωσε ανακοίνωση για το σοβαρό ατύχημα έξω από το ΙΤΕ με τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλειου, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο «τούμπαρε» στη μέση του δρόμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή ορατότητα, δεν υπάρχει πεζοδρόμηση, ενώ τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλη την έκταση του δρόμου.

Επίσης, καλείται κινητοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, στις 6 μ.μ.

Η ανακοίνωση ΣΕΕΕΗ για τον τραυματισμό φοιτήτριας στο δρόμο έξω από το ΙΤΕ αναφέρει τα εξής:



Σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 16/7, στο δρόμο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, με αυτοκίνητο να ανατρέπεται και να τραυματίζει πεζή, η οποία είναι φοιτήτρια στο CSD και νοσηλεύεται.



Στο δρόμο αυτό περπατάμε καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι και επισκέπτες, καθώς είναι ο δρόμος πρόσβασης στο χώρο του ΙΤΕ από την πλησιέστερη στάση λεωφορείου, αλλά και ο δρόμος που συνδέει το πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Είναι ένας δρόμος με πολύ κακή ορατότητα, χωρίς συχνή συγκοινωνία και το κυριότερο χωρίς πεζοδρόμηση. Μάλιστα τις νυχτερινές ώρες η επικινδυνότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλη την έκταση του δρόμου. Παρόμοιο ατύχημα είχε συμβεί το 2019, με αφορμή το οποίο οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές μέσα από τους φορείς τους είχαν αναδείξει τα ζητήματα ασφάλειας μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ και είχαν ζητήσει από τον Δήμο Ηρακλείου να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επιστολές είχε στείλει και η Διοίκηση του ΙΤΕ προς τον Δήμο. Τον περασμένο Νοέμβρη μάλιστα ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του ΙΤΕ ότι εγκρίθηκαν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον δρόμο Νικ. Πλαστήρα, μάλιστα χωρίς επιβάρυνση για τον Δήμο Ηρακλείου. Από τότε στο ΙΤΕ έχουμε δεί μονάχα την ανέγερση νέων κτηρίων και εγκαταστάσεων με ταχύτατους ρυθμούς από ευρωπαϊκά κονδύλια που ακόμα οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουμε και τι θα στεγάζουν, αλλά ένα πάγιο αίτημα για την ασφάλεια των εργαζομένων είναι στον πάγο.



Η ευθύνη του Δήμου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ είναι τεράστια. Ως εδώ! Δεν θα ρισκάρουμε με τη ζωή μας για να εξασφαλίσουμε τα βασικά. Τα εκατομμύρια του κρατικού προϋπολογισμού που δαπανώνται για την πολεμική βιομηχανία και που είναι πλέον το κύριο καύσιμο των ερευνητικών ιδρυμάτωνs και των πανεπιστημίων, με δεκάδες πολεμικά project, να δοθούν για τις ανάγκες των φοιτητών και των εργαζόμενων.



Απαιτούμε γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων.



Επιπλέον απαιτούμε εδώ και τώρα:



• Να φτιαχτεί πεζοδρόμιο από τη στάση του ΙΤΕ μέχρι την είσοδο του κτιρίου και προσβάσεις σε ΑΜΕΑ.



• Να εξασφαλιστούν επαρκή και δωρεάν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για φοιτητές και εργαζόμενους όλη τη διάρκεια της ημέρας.



• Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετάβαση από το πανεπιστήμιο στο ΙΤΕ



Καλούμε όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες και όλους τους φορείς του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ



• Την Παρασκευή 17/7/26 8:30 σε παρέμβαση στην πύλη του ΙΤΕ για την ενημέρωση φοιτητών και εργαζόμενων και στην συνέχεια σε κινητοποίηση στην διοίκηση του ΙΤΕ.



• Την Δευτέρα 20/7/26 σε μαζική κινητοποίηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:00 16/7/2026

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