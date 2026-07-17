Ηράκλειο - Όχι άλλοι τραυματισμοί: Ασφάλεια τώρα στη διαδρομή Πανεπιστημίου - ΙΤΕ

Έπρεπε να τραυματιστεί βαριά μια φοιτήτρια για να στραφούν τα βλέμματα στο μόνιμο "έγκλημα" οδικής ασφάλειας που συντελείται μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ.

Το σοβαρό τροχαίο της Πέμπτης έξω από την πύλη του Ιδρύματος, που έστειλε μια φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο νοσοκομείο, προκαλεί θλίψη αλλά και βαθιά οργή.

Εδώ και χρόνια, οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά.

Να δοθεί άμεσα τέλος στην επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ ζητά ο Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της πορείας της υγείας της φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, η οποία υπήρξε θύμα τροχαίου, που έγινε την Πέμπτη 16/7/26 έξω από το ΙΤΕ. Βρισκόμαστε, μαζί με τους συναδέλφους από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και τις πρυτανικές αρχές, από την πρώτη στιγμή δίπλα στους γονείς της και ευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωσή της.



Όσοι εργαζόμαστε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και στο ΙΤΕ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα. Δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφάλειας σε διακριτά σημεία της διαδρομής για την κίνηση πεζών μεταξύ Πανεπιστημίου και ΙΤΕ, ούτε μεταξύ της στάσης του λεωφορείου και της πύλης του ΙΤΕ.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα των εργαζομένων και την εκφρασμένη θέληση του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ασφάλειας της διαδρομής, η κατάσταση παραμένει στάσιμη επί πολλά χρόνια. Διακρίνουμε ότι το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, καθώς αυτή την περίοδο υλοποιούνται έργα στο Ηράκλειο, στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο, αλλά, μάλλον, προτεραιοτήτων και γραφειοκρατίας.

Σημειώνουμε ότι τη συγκεκριμένη διαδρομή ακολουθούν καθημερινά εκατοντάδες εποχούμενοι και πεζοί φοιτητές και ερευνητές και στην περιοχή αυτή χτίζεται το συγκρότημα των φοιτητικών εστιών, που, δυνητικά, θα πολλαπλασιάσει τους διερχομένους.



Ζητάμε το αυτονόητο: κάθε φοιτητής και κάθε εργαζόμενος να μπορεί να πηγαίνει με ασφάλεια στον τόπο σπουδών και εργασίας του.

Ζητάμε να γίνουν άμεσα εκείνες οι προσωρινές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλέστερη διαδρομή των πεζών από και προς το ΙΤΕ.

Ζητάμε, τέλος, να υλοποιηθεί σύντομα μια μόνιμη λύση η οποία θα διασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση πεζών και οδηγών μεταξύ Πανεπιστημίου και ΙΤΕ.

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