Τροπολογία για το πρόβλημα των εντεταλμένων και άμισθων συμβούλων όχι όμως και για τα οικονομικά της ΤΑ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται να διορθώσει σειρά σφαλμάτων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ωστόσο αφήνει άλυτα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης.

Η τροπολογία δρομολογήθηκε μετά τις καταιγιστικές αντιδράσεις που προκάλεσε στην αυτοδιοίκηση το γεγονός ότι ο νέος Κώδικας καταργούσε τους εντεταλμένους συμβούλους και τους άμισθους αντιδημάρχους.

Έτσι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε τροπολογία με τις υπογραφές των υπουργών Θ. Λιβάνιου, Κ. Πιερρακάκη και Αδ. Γεωργιάδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από το οποίο δίνει παράταση στο θεσμό των εντεταλμένων και των άμισθων συμβούλων που θα παραμείνει σε ισχύ για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που θα το δούμε ξανά μετά τη λήξη της θητείας των δημοτικών και περιφερειακών Αρχών το 2028 που μένει να δούμε πως θα αντιμετωπισθεί.

Ωστόσο η πλευρά της ΚΕΔΕ παρά την ανάσα που δίνει η τροπολογία, αξιολογεί ότι ο νέος κώδικας έχει αφήσει πίσω του κρίσιμα ζητήματα όπως είναι τα οικονομικά των Δήμων που σταδιακά εκτροχιάζονται, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν επωμιστεί χωρίς αυτές να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους.

Από τη μια τα ανοικτά ζητήματα που υπάρχουν με την ενεργειακή κρίση, από την άλλη οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σε σχέση την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων απογειώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη και οι Δήμαρχοι επαναφέρουν το σταθερό το αίτημα τους για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και κυρίως σε έργα υποδομών, που πρέπει να δρομολογήσουν.

Μάλιστα αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κρίσιμο ειδικά στους περιφερειακούς Δήμους της ενδοχώρας που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια και οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων και της οδοποιίας όπως αντίστοιχα και για τη συντήρηση των δικτύων της ύδρευσης και της άρδευσης.

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