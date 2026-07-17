Πλατινένια διάκριση για την ψηφιακή εφαρμογή του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης στα Mobile & IoT Awards 2026 και χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Mobile Health»

Μια εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση για την καινοτομία, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τον θετικό κοινωνικό της αντίκτυπο απέσπασε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης. Η εφαρμογή διακρίθηκε στην τελετή απονομής των Mobile & IoT Awards 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουλίου στην Αθήνα.



Η ψηφιακή εφαρμογή του προγράμματος κατέκτησε την ανώτατη διάκριση Platinum Award, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές, καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των διαγωνιστικών κατηγοριών. Επιπλέον, τιμήθηκε με το Gold Award στην κατηγορία «Mobile Health», επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της υποστήριξης των λειτουργιών του προγράμματος μέσω κινητών συσκευών.



Η διπλή αυτή βράβευση πιστοποιεί την αξία ενός εγχειρήματος που συνθέτει αρμονικά την ψηφιακή τεχνολογία, την επιστημονική κατάρτιση και τη δυναμική του εθελοντισμού. Ο κεντρικός στόχος παραμένει ξεκάθαρος: η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής, διαμορφώνοντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης.



Ο θεσμός των Mobile & IoT Awards 2026 αποτελεί σημείο αναφοράς για την αριστεία στο mobile business, επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για τη δημιουργία ουσιαστικής κοινωνικής αξίας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας. Τα βραβεία παρέλαβαν, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ενώ από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ παρευρέθηκαν ο επικεφαλής του CeHA Δημήτρης Κατεχάκης και τα μέλη Γιώργος Καβλεντάκης, Νίκος Σταθιάκης και Νίκος Ντέτσικας.

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Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και υπεύθυνος του Προγράμματος «ΖΩΗ», Γιώργος Πιτσούλης υπογράμμισε ότι η διάκριση αποτελεί σπουδαία αναγνώριση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και της συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαρκή υποστήριξη, το CeHA του ΙΤΕ, το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους εθελοντές, σημειώνοντας πως «η πολύτιμη συμβολή όλων αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της επιστήμης στην υπηρεσία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών της Κρήτης».



Ο επικεφαλής του CeHA – ΙΤΕ Δημήτρης Κατεχάκης τόνισε πως η διπλή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Όπως επεσήμανε, η βράβευση επιβεβαιώνει πώς «η έρευνα και η ψηφιακή καινοτομία μπορούν να μετουσιωθούν σε λύσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Το Πρόγραμμα «ΖΩΗ» καταδεικνύει τη δύναμη της σύμπραξης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της πρόληψης και, πρωτίστως, στη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

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