Δήμος Αγίου Νικολάου: 1ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Αμμουδάρας – Κριτσάς

Μια εξαιρετική αθλητική εμπειρία στην αγκαλιά της Κρητικής φύσης στην περιοχή του οικισμού της Αμμουδάρας του Δήμου Αγίου Νικολάου θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι αθλητές/τριες που θα συμμετέχουν την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στον «1ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου Αμμουδάρας Κριτσάς» (6.300 μ).

Την Πέμπτη το απόγευμα (16/7) σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο παραλιακό κατάστημα «Skinos» της Αμμουδάρας παρουσία του αντιδημάρχου Αθλητισμού Στέργιου Ατσαλάκη, του μέλους της επιτροπής αθλητισμού του Δήμου και του Συλλόγου της Οργανωτικής Επιτροπής Κωστή Αφορδακού, της προέδρου του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αμμουδάρας – Βαθύ Μαρίας Μαρκάκη, της γραμματέας του Συλλόγου Ελίνας Μικρουλέα και της ταμίας Κατερίνας Παπαδάκη ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί την παραμονή του Προφήτη Ηλία.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης αναφερόμενος στην συνεργασία Δήμου και Πολιτιστικού Συλλόγου για την διοργάνωση της αθλητικής αυτής δράσης ενημέρωσε ότι ο αγώνας έχει στόχο να προάγει την άθληση, το "ευ αγωνίζεσθαι" αναδεικνύοντας παράλληλα τις ομορφιές και τις διαδρομές του τόπου μας.

Το Τμήμα Αθλητισμού – πρόσθεσε -στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας, την εγγύηση της ασφάλειας των δρομέων και την εξασφάλιση της άρτιας αθλητικής δράσης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσους υποστήριξαν την διοργάνωση ( Σώμα Σαμαρειτών Αγίου Νικολάου, Ομάδας Διάσωσης Κρήτης, ΕΚΑΒ, τοπικό Τμήμα Ελληνικής Αστυνομίας, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Γιώργο Μπελούκα, πρόεδρο ΔΑΕΑΝ Γιώργο Αστρουλάκη, Ομοσπονδιακό προπονητή Λευτέρη Ραφαηλάκη, το μέλος του δρομικού κινήματος Γιάννη Παπαφραγκάκη) καθώς και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και τους δεκάδες εθελοντές που στηρίζουν τον αγώνα.

Στόχος του Δήμου Αγίου Νικολάου – όπως υπογράμμισε είναι η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης δράσης και η επανάληψη της τις χρονιές που ακολουθούν.

Το μέλος της επιτροπής αθλητισμού – Οργανωτικής επιτροπής Κωστής Αφορδακός εξήγησε τη σημασία της αθλητικής δράσης και περιέγραψε αναλυτικά τη συνεργασία των φορέων υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την παρουσία και στήριξη μεγάλου αριθμού εθελοντών.

Όπως έκανε γνωστό η γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί την Κυριακή (19/7) από τις 17:00 – 20:00 προκειμένου να υποστηρίξει τις εγγραφές που θα γίνουν κατά την ημέρα αυτή, αλλά και να προσφέρει στους συμμετέχοντες το αθλητικό υλικό (αναμνηστικό μπλουζάκι, αριθμό συμμετοχής, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αναμνηστικό μετάλλιο).

Η εκκίνηση θα δοθεί κάτω από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και δίπλα από τον παλιό εθνικό δρόμο με κατεύθυνση δυτικά προς Μαρδάτι στη συνέχεια προς βόρεια για υδροβιότοπο Αλμυρού και μετά ανατολικά προς «παραθύρι» όπου οι αθλητές θα συναντήσουν το σημείο αφετηρίας θα κάνουν δύο γύρους με τερματισμό ξανά το σημείο αφετηρίας.

Στις κατηγορίες για τον αγώνα των 6.300μ θα δοθούν Κύπελλα: στους τρείς (3) πρώτους άνδρες της γενικής κατάταξης και στις τρείς (3) πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης (Κατηγορίες Ανδρών: έως 39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών, 60+ / Κατηγορίες Γυναικών: έως 39 ετών, 40-49 ετών, 50-59 ετών, 60+).

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αμμουδάρας κ. Μαρία Μαρκάκη αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια του συλλόγου υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην μνήμη του Γιώργου Πάγκαλου (προϊσταμένου εν ζωή του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου) που αγκάλιασε με ιδιαίτερη θέρμη τα ζητήματα της περιοχής και συνέβαλε ώστε να υλοποιηθούν υποδομές στην περιοχή.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ως ο συνδετικός κρίκος με την τοπική κοινωνία – ανέφερε- εμφυσεί τον εθελοντισμό και ετοιμάζει πολιτιστικές δράσεις και κεράσματα που θα πλαισιώσουν τη γιορτή, αναδεικνύοντας την παράδοση και τη φιλοξενία του οικισμού.

Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την συνεργασία, την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και του πολυάριθμους χορηγούς που στήριξαν την αθλητική δράση.

Τέλος η γραμματέας του Συλλόγου Ελίνα Μικρουλέα κάλεσε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετέχουν είτε ως δρομείς είτε ως θεατές για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

«Με μεγάλη χαρά – επεσήμανε -υποδεχόμαστε αυτή τη διοργάνωση στον τόπο μας. Οι εθελοντές μας είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, όχι μόνο για την υποστήριξη των δρομέων, αλλά και για να προβάλουμε την πολιτιστική ταυτότητα και τη φιλοξενία της Αμμουδάρας στην γιορτή που θα ακολουθήσει στην παραλία του οικισμού.

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