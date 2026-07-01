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ΚΡΗΤΗ

Φρένο στα λάθη του Κτηματολογίου βάζει η Κρήτη - Μεγάλη σύσκεψη στο Ρέθυμνο

κτηματογράφηση
clock 08:11 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο κύκλο αντιδράσεων προκαλεί η διαδικασία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, με τους επιστημονικούς φορείς του νησιού να προχωρούν σε παγκρήτια σύσκεψη διαμαρτυρίας.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, με τη συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων και των Τεχνικών Επιμελητηρίων Κρήτης.

Στόχος της συνάντησης είναι η αξιολόγηση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, καθώς και η λήψη κοινών αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους.

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