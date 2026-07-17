Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

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Μετά από έναν χρόνο ΑΝΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουNewsbomb.gr, το διαζύγιο είναι βελούδινο και οι δύο πλευρές αποχαιρετίστηκαν σε εξαιρετικό κλίμα και ο γνωστός δημοσιογράφος είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με το κανάλι.

Ο Παναγιώτης Στάθης φαίνεται ότι έχει δεχτεί ήδη προτάσεις από άλλους σταθμούς και σύντομα αναμένεται το νέο του τηλεοπτικό βήμα.

Να σημειωθεί ότι, στην πρωινή ζώνη, το τιμόνι της ενημέρωσης θα κρατά τη νέα χρονιά ο Άκης Παυλόπουλος.

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