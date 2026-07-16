Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς στην Κρήτη

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Το Mega δημοσιοποίησε νέο backstage φωτογραφικό υλικό από την Κρήτη, όπου συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς "Δυο Μαύρα Πουκάμισα" με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αντώνη Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη.

Οι νέες φωτογραφίες από το γύρισμα καταγράφουν το φυσικό τοπίο της Κρήτης, τους πρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της παραγωγής και την αισθητική προσέγγιση της σειράς.

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Η υπόθεση της σειράς

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου. Το σενάριο έχει γράψει η Εμμανουέλα Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μάριος Καραμάνης κι ο Κώστας Κιμούλης.

Η πλοκή ακολουθεί δύο πολύ στενούς φίλους, των οποίων η σχέση περνάει σκληρή δοκιμασία όταν στη ζωή τους μπαίνει μια γυναίκα. Ο έρωτας που αναπτύσσεται ανατρέπει ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί επί χρόνια και φέρνει αντιμέτωπους τους ήρωες με κρυμμένα συναισθήματα κι επιθυμίες.

Παράλληλα, ένα τραυματικό περιστατικό που συνέβη τη δεκαετία του 1980 επιστρέφει στο παρόν. Το γεγονός είχε μείνει κρυφό για χρόνια, όμως επηρεάζει πλέον καθοριστικά τις ζωές των προσώπων της ιστορίας.

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