Αρνιακός: «Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»

O Tάσος Αρνιακός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 και εξέφρασε το παράπονο που είχε για τον χρόνο που του δινόταν.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ζηλεύω κάποιους άλλους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, να λένε για τον καιρό. Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, δηλαδή 1.30 λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος.

Έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις, και έπρεπε οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες…» είπε χαρακτηριστικά.

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