ΟΦΗ: Κινείται για την απόκτηση του Βόσνιου φορ, Κενάν Κόντρο (βίντεο)

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Ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση σέντερ φορ και βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος ανήκει στην Φερεντσβάρος.

Μάλιστα, είναι ο 32χρονος Βόσνιος σέντερ φορ(1.88μ.) σύμφωνα με το gentikoule.gr είναι εκείνος που θέλει ο Χρήστος Κόντης και η Κρητική ομάδα ΄χει ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτησή του.

Ο Κόντρο την περασμένη σεζόν είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην Σαραγόσα στη La Liga 2. Είχε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει τα αντίπαλα δίχτυα οκτώ φορές.

Δείτε το χατ τρικ κόντρα στη Σαντατέρ:

Το γκολ στο νικηφόρο ματς της Σαραγόσα με την Κάντιθ (0-1):

Στο παρελθόν έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του ουγγρικού πρωταθλήματος, ενώ έχει και 15 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική Βοσνίας.

Η Φερεντσβάρος τον απέκτησε από τη Φέχερβαρ τον Ιανουάριο του 2024 έναντι 600.000 ευρώ, αλλά έκτοτε δεν έχει καταφέρει να βρει μόνιμη θέση στην ομάδα. Πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Γκαζιαντέπ και τη Ρεάλ Σαραγόσα στην Τουρκία.

Το βιογραφικό του είναι πλούσιο με συμμετοχές σε Οσασούνα, Μάιντς, Γκρασχόπερς, Μπιλμπάο, Γκαζαντιέπ, Κοπεγχάγη και Βιντεοτόν μεταξύ άλλων.

Ο Kόντρο είναι ένας αξιόπιστος φορ για ομάδες που παίζουν με σέντρες, γεμίσματα και επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν έναν δυνατό επιθετικό μέσα στην περιοχή. Δεν είναι ο εκρηκτικός ή ιδιαίτερα θεαματικός επιθετικός, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει γκολ όταν τροφοδοτείται σωστά.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ανακοίνωσε ότι σταματά από την εθνική ομάδα της Βοσνίας, μετά την απομάκρυνση του πατέρα του, Mέχο Κόντρο, από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή. Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βοσνίας.