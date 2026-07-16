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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Aπρόβλεπτη «συνάντηση» για Τσίπρα και Γεωργιάδη: «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου…»

Βιβλία Τσίπρα Γεωργιάδη
clock 13:35 | 16/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ιδιαίτερη πολιτική «συνάντηση» καταγράφηκε σε βιβλιοπωλείο, με τα βιβλία του Άδωνι Γεωργιάδη και του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο ίδιο ράφι.

Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε στο X φωτογραφία από βιβλιοπωλείο σε νησί, στην οποία το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» εμφανίζεται τοποθετημένο δίπλα στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την απρόσμενη αυτή «συνύπαρξη», γράφοντας στην ανάρτησή του: «Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές».

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