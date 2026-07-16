Aπρόβλεπτη «συνάντηση» για Τσίπρα και Γεωργιάδη: «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου…»

Μια ιδιαίτερη πολιτική «συνάντηση» καταγράφηκε σε βιβλιοπωλείο, με τα βιβλία του Άδωνι Γεωργιάδη και του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο ίδιο ράφι.

Ο υπουργός Υγείας ανάρτησε στο X φωτογραφία από βιβλιοπωλείο σε νησί, στην οποία το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» εμφανίζεται τοποθετημένο δίπλα στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την απρόσμενη αυτή «συνύπαρξη», γράφοντας στην ανάρτησή του: «Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές».

Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές pic.twitter.com/9g3DN8gGHc — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026

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