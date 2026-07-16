Τσίπρας: Μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό «εμείς», με σύγχρονα μέσα

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, καλεί τα μέλη της ΕΛΑΣ να συμμετάσχουν στην αυριανή ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση του κόμματος.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε:

«Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς. Αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι’αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε και να διδαχτούμε από εσάς. Μετά τις ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν παρεμβαίνουν κυρίως τα στελέχη μας, αλλά άνθρωποι από την κοινωνία μεταφέροντας τον σφυγμό της, τώρα αλλάζουμε και τον τρόπο που συζητάμε και αποφασίζουμε στις εσωτερικές μας διεργασίες.

Την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση, όλα τα μέλη της ΕΛΑΣ θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου κι εγώ την ευκαιρία να τους ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο www.myelas.gr. Γίνε μέλος της συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς"

Και προσθέτει στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο: « Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό «εμείς». Με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινάμε τις πρώτες συναντήσεις μας μέσα από την πλατφόρμα myElas.gr. Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 19:00, όπου τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση μαζί μου, και εγώ θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους, να ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Είναι το πρώτο βήμα μιας διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας: με περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη εμπιστοσύνη και ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τη συλλογική δράση. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο myElas.gr.Γίνε μέλος της Συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς!».

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