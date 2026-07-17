Πρώην κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ: Ρημάζουν οι εγκαταστάσεις – Ο Δήμος Χερσονήσου ζητά την παραχώρηση του ακινήτου

Εγκαταλελειμμένες και αφημένες στην τύχη τους οιεγκαταστάσεις των πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου με τους χώρους της καατσκήνωσης να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, τόσο από λεηλασίες όσο και από το μη περιποίηση.

Η κατάσταση των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ είναι τραγική, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες που απέστειλε αναγνώστρια του ekriti.gr, με τα ξερόχορτα να ξεπερνούν το ύψος της περίφραξης, ελοχευοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ και η σταδιακή υποχώρηση των κτιρίων, λόγω χρόνιων φθορών, δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή.

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Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε πως από πλευράς του Δήμου γίνονται προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα, να περάσει το ακίνητο στην κατοχή του, καθώς τη διαχείριση του έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως είπε ο Δήμαρχος, τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε ειδική συνεδρίαση για το θέμα με τη συμμετοχή συλλογικών οργάνων του αρμόδιου υπουργείου για την επικινδυνότητα του ακινήτου και τη μη αξιοποίηση του. Μάλιστα η Δημοτική Αρχή ζήτησε από το Υπουργείο το ποσό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, μετά και την φωτιά που είχε ξεσπάσει, με στόχο την αποκατάσταση του χώρου.

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Ωστόσο μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, ως προς την μετακίνηση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αξιοποιηθεί το ακίνητο καθώς ο χώρος των 35 στρωμάτων, ωφελεί σημαντικά στη δωρεάν παροχή ποιοτικής φιλοξενίας, κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά, ακόμα και σε άτομα με αναπηρία.

Η Δημοτική Αρχή συλλέγει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πυροσβεστική εγκύκλιος, πολεοδομικά σχέδια) ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το κράτος, με στόχο να διαμορφώσει ξανά την παιδική κατασκήνωση, η οποία μάλιστα θα λειτουργεί και όλο τον χρόνο.

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