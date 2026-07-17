Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Τα 3 «κλειδιά» για να ξεμπλοκάρουν κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί

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Τρεις κινήσεις πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ξεμπλοκάρουν τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Ποια είναι η διαδικασία

Για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους θα πρέπει να κάνουν τα εξής 3 βήματα:

Να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης (μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις).

Το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής (με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή).

Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου (ατομικές ή από αλληλέγγυα ευθύνη) να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά (άπαξ) ανά οφειλέτη και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά.

Σημειώνεται, ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή εξειδικεύεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιδιώκει να εξισορροπήσει τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων με την άμεση ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων, βοηθώντας τους να επιστρέψουν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά μου, επιλέγοντας Δικαστικό, μέτρα & οφειλές > Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατ’ άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄163) βάσει άρθρου 18 του ν. 5313/2026, (Α.1145/2026).

Νέες ρυθμίσεις

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι οφειλέτες έχουν στη διάθεσή τους τις εξής ρυθμίσεις για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους:

Ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης νεότερων οφειλών. Οι νεότερες οφειλές θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, ώστε όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να μη δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος χρεών αλλά μια βιώσιμη πορεία αποπληρωμής. Δυνητικά, η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τον Δεκέμβριο του 2023, υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης νεότερων οφειλών. Οι νεότερες οφειλές θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, ώστε όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να μη δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος χρεών αλλά μια βιώσιμη πορεία αποπληρωμής. Δυνητικά, η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.

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