Δήμος Ανωγείων: Εγκρίθηκε η λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Δήμος Ανωγείων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την επίσημη έγκριση λειτουργίας Τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ρεθύμνου στα Ανώγεια, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου και όλων όσοι εργάστηκαν συστηματικά για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση.

Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανώγεια δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου, να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να δημιουργήσουν νέες προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους εκτός του τόπου κατοικίας τους.

Ο Δήμος Ανωγείων ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την εκπαίδευση, τη γνώση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους δημότες, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση ως βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης.

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

«Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα Ανώγεια αποτελεί μια σπουδαία είδηση. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο, στη γνώση και στις ίσες ευκαιρίες.

Κανείς δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση εξαιτίας των συνθηκών της ζωής του. Με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουμε τη δυνατότητα σε ενήλικες συμπολίτες μας να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να ανοίξουν νέους δρόμους για το μέλλον τους.

Ως Δήμος Ανωγείων εργαστήκαμε με συνέπεια για την επίτευξη αυτού του στόχου και σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας γίνεται πραγματικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ρεθύμνου και όλους όσοι συνέβαλαν στην έκδοση της απόφασης.

Η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία. Στα Ανώγεια συνεχίζουμε να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους, γιατί πιστεύουμε ότι μια κοινωνία που επενδύει στη γνώση είναι μια κοινωνία που κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον.»

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