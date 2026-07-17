ΠΑΡ.17 Ιου 2026 09:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης

Ραγκούσης
clock 09:25 | 17/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Παρασκευή την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης.

Ο πρώην υπουργός ευχαρίστησε όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία, όπως ανέφερε, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα.

Η δήλωσή του

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β/Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης μετά τις διώξεις τεσσάρων βουλευτών

Φρένο στα λάθη του Κτηματολογίου βάζει η Κρήτη - Μεγάλη σύσκεψη στο Ρέθυμνο

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - Η Τεχεράνη προειδοποιεί για χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συριζα Γιάννης Ραγκούσης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis