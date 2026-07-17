ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Παρασκευή την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης.
Ο πρώην υπουργός ευχαρίστησε όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία, όπως ανέφερε, συμπορεύτηκε και έδωσε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα.
Η δήλωσή του
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β/Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!»
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