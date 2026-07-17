Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν - Η Τεχεράνη προειδοποιεί για χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές

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Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν αλλεπάλληλα πλήγματα. Πιο συγκεκριμένα, εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Πέμπτης (16/7) αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, δέχθηκε επίθεση, ανέφερε ο κυβερνήτης στην κρατική τηλεόραση.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην Μπαντάρ Αμπάς, άλλη μια πόλη με λιμενικές υποδομές. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» αναφέρει ότι «ο εχθρός» έπληξε έναν πύργο επικοινωνιών που βρίσκεται σε έναν λόφο στη Μπαντάρ Αμπάς, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή.

Το «Tasnim» ανέφερε επίσης ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης σε μια περιοχή της νότιας ιρανικής πόλης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars» ανέφερε ότι μια φερόμενη ως αμερικανική έπληξε γέφυρα στην περιοχή Μπαντάρ-ε-Χαμίρ του Ιράν. Η επίθεση έλαβε χώρα στις 11 μ.μ. τοπική ώρα σύμφωνα με το «Fars».

Το πρακτορείο ανέφερε ότι επλήγη μία γέφυρα που αποτελεί ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιράζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε επιθέσεις στην περιοχή Αχβάζ, για δεύτερη διαδοχική νύχτα. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) κάτοικοι της περιοχής.

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου Ιρανσάχρ του Ιράν, σύμφωνα με το «Tasnim».

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είχαν εξαπολύσει την έκτη σειρά επιθέσεων κατά της χώρας.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 2:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 21:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, για πέμπτη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή το εύρος των ζημιών, ενώ τα αίτια των εκρήξεων παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την έκταση των επιχειρήσεων ή ενδεχόμενες απώλειες.

Ενεργειακές ανησυχίες και προειδοποιήσεις

Με περαιτέρω διακοπή των ενεργειακών ροών από την περιοχή απειλεί το Ιράν, προκαλώντας ανησυχία για σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, από την επανέναρξη του ναυτικού αποκλεισμού την Τρίτη, δύο πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία, ενώ ένα ακόμη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η ιρανική κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάρρευση της συμφωνίας των 60 ημερών, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «κόκκινη γραμμή».

Εκπρόσωπος των ιρανικών αρχών προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών υποδομών, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα στοχοποιήσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Επιπλέον, το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ιρανικούς πυραύλους, έπειτα από νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά περιφερειακών στόχων.

Νωρίτερα, τα ημικρατικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim μετέδωσαν, επικαλούμενα το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, ότι το νησί Κεσμ δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από «αμερικανικούς πυραύλους» κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς αποτέλεσε στόχο «αεροπορικής επιδρομής από τον Αμερικανό εχθρό», εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας στον Περσικό Κόλπο.

🇺🇸🇮🇷⚡️US Airstike against iran have begun







Multiple explosion in bandar abbas. pic.twitter.com/fHDsSACffk — War Flash (@WarFlash_2630) July 16, 2026

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους Hellfire εναντίον άδειου δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαργκ, καθώς –όπως υποστηρίζεται– το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Οι πύραυλοι έπληξαν την καπνοδόχο του πλοίου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέουν την επιχείρηση με την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Το νησί Χαργκ αποτελεί τη σημαντικότερη πετρελαϊκή εξαγωγική εγκατάσταση της Τεχεράνης, μέσω της οποίας διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.







According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Συστάσεις προς τη ναυτιλία

Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίσουν στο ελάχιστο το προσωπικό που παραμένει σε ανοικτούς χώρους του πλοίου και να διατηρούν συνεχή επιφυλακή τόσο με οπτικά μέσα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.

Παράλληλα, συνιστάται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκτεταμένες ζημιές.

Όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν καλούνται επίσης να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις για την επιχειρησιακή κατάσταση και τις τελευταίες προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων

Σε επιφυλακή το Ισραήλ για νέα κλιμάκωση

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την επόμενη εβδομάδα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, το Ισραήλ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επεκτείνουν τα πλήγματά τους και σε μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

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