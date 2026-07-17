Ευρωμπάσκετ U20: Σερβία-Ελλάδα 92-66

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Η Εθνική Νέων Ανδρών μπασκετ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σερβία. Ηττήθηκε με 92-66 και θα αναμετρηθεί μεθαύριο (18/7) με την Γερμανία για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.

Διαιτητές: Μάρκες (Πορτογαλία), Ολιό (Γαλλία), Βαν Λούι (Βέλγιο)

Δεκάλεπτα: 20-16, 50-35, 76-47, 92-66

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 2, Ξανθόπουλος, Χαντζής 4 (1), Ροζακέας 8, Γεώργας 11 (2), Πρέκας 6, Κομνιανίδης 2, Ασημακόπουλος 7, Πατρίκης 4, Παγώνης 17

Πρόγραμμα

16/7

Προημιτελικοί

Γαλλία-Kροατία 76-66

Γερμανία-Ισπανία 69-88

Τουρκία-Σλοβενία 72-90

Σερβία-Ελλάδα 92-66

Θέσεις 9-16

Πολωνία-Τσεχία 90-83

Λετονία-Ρουμανία 94-60

Λιθουανία-Βέλγιο 95-80

Ιταλία-Ισραήλ 59-84

18/7

Θέσεις 1-4

Γαλλία-Σλοβενία

Ισπανία-Σερβία

Θέσεις 5-8

Κροατία-Τουρκία

Γερμανία-Ελλάδα

Θέσεις 9-12

Πολωνία-Λιθουανία

Λετονία-Ισραήλ

Θέσεις 13-16

Τσεχία-Βέλγιο

Ρουμανία-Ιταλία

*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τα Ευρωμπάσκετ U20 και U18.