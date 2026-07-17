Ευρωμπάσκετ U20: Σερβία-Ελλάδα 92-66

Η Εθνική Νέων Ανδρών μπασκετ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σερβία. Ηττήθηκε με 92-66 και θα αναμετρηθεί μεθαύριο (18/7) με την Γερμανία για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
Διαιτητές: Μάρκες (Πορτογαλία), Ολιό (Γαλλία), Βαν Λούι (Βέλγιο)
Δεκάλεπτα: 20-16, 50-35, 76-47, 92-66
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 2, Ξανθόπουλος, Χαντζής 4 (1), Ροζακέας 8, Γεώργας 11 (2), Πρέκας 6, Κομνιανίδης 2, Ασημακόπουλος 7, Πατρίκης 4, Παγώνης 17
Πρόγραμμα
16/7
Προημιτελικοί
Γαλλία-Kροατία 76-66
Γερμανία-Ισπανία 69-88
Τουρκία-Σλοβενία 72-90
Σερβία-Ελλάδα 92-66
Θέσεις 9-16
Πολωνία-Τσεχία 90-83
Λετονία-Ρουμανία 94-60
Λιθουανία-Βέλγιο 95-80
Ιταλία-Ισραήλ 59-84
18/7
Θέσεις 1-4
Γαλλία-Σλοβενία
Ισπανία-Σερβία
Θέσεις 5-8
Κροατία-Τουρκία
Γερμανία-Ελλάδα
Θέσεις 9-12
Πολωνία-Λιθουανία
Λετονία-Ισραήλ
Θέσεις 13-16
Τσεχία-Βέλγιο
Ρουμανία-Ιταλία
*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τα Ευρωμπάσκετ U20 και U18.